Libération d'une femme ayant défié le port du voile en Iran

Une Iranienne arrêtée pour avoir défié publiquement l'obligation faite aux femmes de se voiler dans l'espace public a été libérée après environ un mois de détention, a indiqué lundi à l'AFP une avocate de renom.

«J'ai vu le dossier de cette femme» au parquet et un responsable judiciaire «m'a dit qu'elle était libre», a déclaré Me Nasrin Sotoudeh, avocate engagée pour les droits de l'Homme et lauréate en 2012 du Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen.

Me Sotoudeh a révélé l'identité de la jeune femme, Vida Movahedi, et indiqué avoir obtenu confirmation de sa libération par d'autres sources. Elle a refusé de donner trop de détails étant donné le souhait exprimé selon elle par Mme Movahedi de ne pas voir son cas «faire l'objet d'une trop grande couverture médiatique».

AFP

L'avocate avait dit une semaine plus tôt son inquiétude quant au sort de cette femme, qui aurait 31 ans et serait mère d'un enfant en bas âge.

Dans des photos et une vidéo ayant fait le tour du monde, la «fille de la rue Enghelab» — surnom de Mme Movahedi sur les réseaux sociaux — est apparue tête nue, juchée sur une armoire électrique à un croisement de cette artère emblématique de la capitale Téhéran.

Contrevenant au code vestimentaire en vigueur en Iran depuis la Révolution islamique de 1979 et qui impose aux femmes de sortir tête voilée et le corps couvert d'un vêtement ample, elle n'était vêtue que d'un pantalon large et d'un chandail, brandissant au bout d'un bâton le châle blanc ayant dû lui servir de voile.

Les clichés auraient été pris le 27 décembre, un jour avant que des dizaines de villes du pays ne soient touchées par plusieurs jours de manifestations dénonçant la mauvaise situation socio-économique et le pouvoir. Vingt-cinq personnes ont été tuées lors de ces protestations, selon les autorités.

Lundi, de nouvelles photos ont circulé sur Twitter montrant trois autres femmes, tête nue, perchées sur une armoire électrique ou un banc et brandissant leur voile au bout d'un bâton. Compte tenu de la neige visible sur les images, les photos semblent avoir été prises le jour même à Téhéran.