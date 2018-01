Prendre le taureau du numérique par les cornes

Prévenir les contrecoups de la prochaine grande révolution qui bouleversera notre économie, voilà la mission que se donnent divers acteurs qui participeront cette semaine à un symposium sur «Le Tsunami numérique» à Québec.

Organisé par la Coalition Force 4.0, l’événement qui se tiendra mercredi et jeudi vise notamment à conscientiser les acteurs locaux sur l’ampleur du phénomène qui approche à la vitesse « Grand V ».

«Les nouvelles technologies ne vont pas juste mécaniser le travail, elles vont l’automatiser et l’enrichir. Certains prétendent que dans 10 ans, 10 % des jobs qu’on voit autour de nous vont avoir carrément disparu et que 50 % à 70 % des autres vont avoir subi une transformation substantielle», explique la vice-rectrice aux ressources humaines de l’Université Laval et membre de Force 4.0, Lyne Bouchard.

Urgence d’agir

Cet horizon de 10 ans représentant un claquement de doigts dans la déferlante numérique, l’importance de réfléchir à ces questions maintenant est bien réelle, croit Mme Bouchard. «Je ne crois pas qu’on soit en retard, mais si on n’agit pas rapidement, on va définitivement manquer le bateau», estime la dame, qui croit que le maintien de la compétence de la main-d’œuvre sera l’enjeu prioritaire auquel devront faire face les entreprises.

«Ça nous interpelle parce que si on ne réagit pas, ce sont la qualité et les conditions des emplois disponibles pour les travailleurs ainsi que la compétitivité de nos organisations qui vont en prendre pour leur rhume», estime-t-elle.

Au programme du symposium, plusieurs conférences de spécialistes du domaine placeront les entreprises présentes devant le fait accompli, «le 4.0 est à nos portes». Des ateliers par secteurs spécialisés, notamment les domaines du tourisme, du manufacturier, des services publics et de la santé, devraient également permettre de créer des liens solides entre des acteurs régionaux.

«On cible deux clientèles. Les organisations qui vont devoir faire le passage des compétences au numérique et celles qui vont les aider à y arriver. On compte sur ces rencontres pour identifier des pistes d’actions à plus long terme», souligne Mme Bouchard.

Québec, plaque tournante ?

Et si Québec prenait la balle au bond et s’attaquait au numérique, est-ce que la région a ce qu’il faut pour devenir une plaque tournante de cette révolution ? «Je pense qu’on a tous les ingrédients si on veut. On a définitivement ce qu’il faut», croit la vice-rectrice de l’université.

Cette dernière cite notamment le côté innovant de la capitale nationale pour expliquer sa vision de l’avenir.

«Le rôle du parc industriel, l’ensemble des intervenants qui sont en place à développer de nouveaux produits, de nouveaux procédés.»