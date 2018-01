Québec met le paquet pour sauver l'ALENA

Le premier ministre a pris l’engagement devant les intervenants socio-économiques d’avoir une présence ministérielle à chaque deux semaines aux États-Unis.

Des documents obtenus en vertu de la Loi d’accès à l’information démontrent que 11 ministres du cabinet Couillard se sont rendus à 31 reprises de l’autre côté de la frontière. Ils ont effectué des missions dans 22 villes américaines.

Le coût total de ces missions est de plus de 123 000 dollars pour 26 des 31 missions dont nous avons pu obtenir de l’information.

La ministre des Relations internationales Christine St-Pierre, qui s'est rendue à six occasions aux États-Unis, n'a aucun doute. « Oui! s’exclame-t-elle. On regarde les chiffres. Ce sont des montants substantiels, mais on a 12 000 entreprises au Québec qui font des affaires aux États-Unis! Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces entreprises? Nous on ne fait rien, on attend que le train passe, quand le train sera passé on regardera les dégâts? Il n'en est pas question!»

Sa collègue de l’Économie, Dominique Anglade, est allée quatre fois chez nos voisins du sud, dont une mission économique à Austin au Texas qui a coûté plus de 24 000 dollars. Elle est catégorique : «C'est plus de 200 000 emplois qui ont été créés dans les dernières années au Québec. Est-ce que ça vaut la peine? Absolument et le Québec est remarqué à l'international.»

Pour les 11 premiers mois de 2017, les exportations québécoises ont augmenté de 5,6 %, passant de 52 milliards à près de 55 milliards de dollars.

«Il faut faire comprendre aux Américains qu'ils ont intérêt à maintenir l’ALENA», souligne la ministre St-Pierre.

Les intervenants économiques affirment que malgré cette montée du protectionnisme américain, la stratégie de présence sur le territoire américain Couillard donne des résultats.

«Il y a des chambres de commerces du Texas, de l'Illinois qui commencent à nous appeler depuis quelques semaines pour dire : est-ce qu'on peut faire des choses ensemble pour faire comprendre au gouvernement central l'impact d'une non-négociation de l’ALENA?» se réjouit le PDG de la Fédération des chambres de commerce, Stéphane Forget.

Pour le Conseil du patronat, la menace Trump a permis d’éveiller les consciences. «Les partenaires auraient peut-être gagné à s'entretenir un peu plus tôt pour tenter de consolider les acquis de l’ALENA ou de moderniser cet accord pour le rendre plus performant», affirme Benjamin Laplatte, vice-président – Affaires publiques et communications de l’organisme.