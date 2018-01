Ruinés par un gourou qui promet des miracles

En transe chaque dimanche sur la scène de son église montréalaise, l’apôtre Patrick Isaac promet des « mégamiracles » et la réussite financière. Depuis 20 ans, des centaines de fidèles, dont des vedettes du showbiz et du sport, fréquentent son église à laquelle ils versent de nombreuses offrandes et même leur premier salaire de l’année. Mais plusieurs ex-croyants qui ont réussi à sortir de son emprise affirment avoir perdu des dizaines de milliers de dollars aux mains de ce gourou qui est en réalité criblé de dettes.

L’humoriste Rachid Badouri et son gérant Steve Rasier, l’acteur et chanteur Gardy Fury, l’ancien joueur du Canadien Georges Laraque, l’humoriste Eddy King et le boxeur Éric Barrak ont tous en commun d’avoir croisé le chemin de l’apôtre Isaac depuis la fin des années 1990 (voir autres textes).

Même Éliane Gamache-Latourelle, la pharmacienne qui se prétendait millionnaire à 30 ans, mais qui est aujourd’hui sans le sou, assistait à sa cérémonie de dimanche dernier.

L’apôtre Isaac et son épouse Éliane Isaac dirigent l’église Parole qui libère (PQL) depuis un bâtiment de deux millions $ construit en partie par des fidèles et nommé le Centre Action, dans Saint-Léonard.

Leur mission : infiltrer avec les principes de Dieu le gouvernement, les médias et les différents secteurs de la société pour qu’ils puissent passer à une autre dimension, selon les dires de l’apôtre Isaac dans une entrevue donnée à un journal haïtien en 2015.

Au terme d’une enquête de plus de deux mois, une dizaine d’ex-membres de PQL ont accepté de révéler au Journal ce qu’ils avaient pu observer au sein de ce groupe religieux où l’apparence et l’argent font foi de tout.

« Nous étions programmés à donner notre argent. Tout ce qui rentrait sur mon compte bancaire je leur donnais, c’était devenu un réflexe », explique Niorline Charlot qui a passé 14 ans au sein du groupe religieux de l’apôtre Isaac.

La plupart des autres ex-fidèles ont requis l’anonymat. Ils disent craindre des représailles tant l’emprise qu’exerce l’apôtre est importante.

Nous vous présentons leurs témoignages aujourd’hui et demain. Certains racontent avoir donné tout ce qu’ils possédaient, au point de faire faillite et de penser au suicide.

Faits troublants

-L’apôtre Isaac inciterait les fidèles à lui verser l’intégralité de leur premier salaire de l’année, 10 % de leurs revenus ainsi que de nombreuses « offrandes sacrificielles ».

-Des fidèles sont invités à cotiser pour de somptueux cadeaux d’anniversaire destinés à l’apôtre et sa femme tels que des voitures Mercedes et Porsche, des voyages dans le sud et des billets pour le Super Bowl.

-L’apôtre Isaac met en avant son succès et sa réussite, mais a déclaré une faillite personnelle en 2016, visé par des réclamations du fisc totalisant 635 000$.

Le Journal a été témoin sur place d'une des cérémonies où les louanges de centaines de spectateurs répondent aux cris du pasteur surexcité au pied d’énormes écrans.

Les images les plus spectaculaires de ces offices sont utilisées par Patrick Isaac et son équipe pour fabriquer des capsules vidéo dont la réalisation rappelle celle des bandes-annonces de superproductions hollywoodiennes. Ces clips inondent ensuite les réseaux sociaux dans l’espoir d’attirer de nouveaux fidèles.

Dans une entrevue, Steve Rasier, gérant de Rachid Badouri, pasteur au sein de PQL et représentant de Patrick Isaac, a nié les allégations de manipulation portées par les ex-fidèles contre l’apôtre et son organisation. Il indique que PQL n’oblige personne à verser de l’argent et estime que les fidèles le font par conviction personnelle.

Un apôtre en faillite et criblé de dettes

Derrière ses apparences soigneusement entretenues d’homme à succès, le ministre du culte Patrick Isaac dissimule de graves problèmes financiers, dont une faillite personnelle en 2016 et de lourdes réclamations par le fisc.

Revenu Québec et Revenu Canada réclament 635 000 $ à l’homme d’affaires religieux, selon des documents de faillite de 2016. Les dettes totales d’Isaac s’établissaient alors à 882 000 $, dont une créance de 220 000 $ à la Banque Tangerine.

Revenu Québec a même inscrit une hypothèque légale à la fin 2017 sur le Centre Action dans l’espoir de récupérer des impôts impayés en 2016. La prophétesse Éliane Isaac figure parmi les administrateurs de la compagnie à numéro qui possèdent le centre.

Les documents de faillite montrent qu’Isaac ne s’est pas gêné pour mener un grand train de vie, malgré ses problèmes financiers. Au moment de déposer son bilan en 2014, il louait un rutilant Audi Q7 2012.

Il est propriétaire à 50 % d’une maison évaluée à un demi-million $ située sur la couronne nord de Montréal. Il détient aussi un intérêt dans une maison de Pointe-aux-Trembles, dans la Pointe de l’île, dont la valeur est de 234 000 $, selon l’évaluation municipale.

Il se déclare insolvable

Les premières traces des déboires financiers de l’apôtre Isaac remontent à 2011, alors que des hypothèques légales du fisc ont été inscrites sur ses propriétés pour la première fois.

En 2014, il s’est déclaré insolvable et il a déposé une première proposition à ses créanciers. La proposition a été acceptée, mais l’affaire n’a pas abouti. En 2016, il a changé de syndic et il a déclaré faillite. Il avait précédemment fait enlever son nom des documents de propriété du Centre Action où il prêche.

Par ailleurs, un examen du Registre des entreprises montre que Patrick Isaac est actuellement administrateur et actionnaire dans au moins 13 compagnies. Ces firmes sont impliquées dans l’enseignement de l’Évangile et le soin aux personnes âgées, mais aussi dans la vente de produits de beauté, les services aux entreprises, la production de CD et de DVD et la diffusion télévisuelle et média.

Au total, une véritable toile d’araignée d’au moins 35 compagnies est dans l’orbite du Centre Action. Plusieurs sont reliées à la femme de l’apôtre Isaac, ou donnent comme adresse son domicile personnel ou celui du Centre Action.

On compte un salon de coiffure, une firme d’entretien ménager ainsi que des entreprises œuvrant dans le divertissement, les cours de cuisine, la restauration, la production musicale, la gérance artistique et l’habillement, entre autres.

Entendu lors des cultes

« On va affecter le monde. On va monter dans une autre dimension ». – Patrick Isaac

« Avec la nature de Dieu, tu dois être violent. Le roi de Gloire s’apprête à rendre quelqu’un fameux ». – Patrick Isaac

« Acclame bien, parce que lorsque tu vas sortir de cette dimension, Dieu va te propulser dans un succès indéniable. Si tu acclames, acclame bien ». – Patrick Isaac

« Tu dois donner 10 % de ton salaire. Si tu as fait 500 $ cette semaine. 50 $ s’en va au Seigneur. [...] Pour ceux qui n’ont pas pu donner, il y a des machines Interac à l’arrière de la salle ». – Steve Rasier

« Les gens importants, ils n’ont pas le temps de faire des posts Instagram. Ils payent quelqu’un pour le faire. Les Instagram de l’Apôtre que vous voyez, ce n’est pas moi qui les fais. Je n’ai pas le temps pour ça. Étant donné que toi tu aimes les likes, je mets quelqu’un pour envoyer les photos ». – Patrick Isaac, qui a 17 000 abonnés Facebook

Une église bien organisée

Chefs spirituels

Apôtre Patrick Isaac

-À la tête de Parole qui libère

-Conférencier sur la prospérité

-Il affirme coacher des politiciens, vedettes et entreprises.

-Il dit vouloir élever un peuple apostolique « entraîné et mandaté » à transformer la société.

-A une collection de vêtements à son nom détenue par son épouse et Samara Archange.

Prophétesse Eliane Isaac

-Mariée à l’apôtre.

-Chanteuse

-Créatrice de la fondation InspirationElle

-A sa propre ligne de vêtements pour femmes.

-Prétend pouvoir guérir des gens.

Collège des anciens

Prophétesse Samara Archange

-Représente l’administration de PQL

-Courtière hypothécaire

Prophète Steve Rasier

-Bras droit de Patrick Isaac

-Gérant de Rachid Badouri

-A déjà géré la carrière de l’humoriste Eddy King.

Prophète Patrick Isaac II

-Il est la voix « jeunesse » de PQL.

-Il a sa propre collection de vêtements urbains.

-Chanteur hip-hop sous le nom de PI2, il a fait des premières parties de Rachid Badouri, qui le considère comme son petit frère.

Évangéliste Francesco lammatteo

Prêche depuis plusieurs années.

Agent d’immeuble

Présenté comme un docteur.

Diacres

Une dizaine de serviteurs chargés de veiller au protocole et à la bonne tenue des événements.

Commando

Une dizaine de fidèles choisis par l’apôtre comme « hommes de main » pour l’épauler dans sa mission apostolique. Ils sont les premiers à être sollicités pour les dons.

Fidèles ou saints

Des centaines de personnes sollicitées pour les dons, l’entretien bénévole du Centre Action et les tâches quotidiennes.

– Avec la collaboration de Ève Lévesque, Jean-Louis Fortin, Marie-Christine Noël, Antoine Lacroix, Jean-François Cloutier et Andrea Valeria