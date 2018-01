Top 10 des véhicules les plus vendus au Québec en 2017

Dans le monde automobile, le Québec est un marché bien distinct du reste du Canada.

Le site AutoMédia.ca a dressé le palmarès des 10 véhicules les plus vendus dans la Belle Province en 2017. Et même s’il y a quelques similarités avec le palmarès canadien, on peut y voir une présence plus marquée des berlines compactes... et un peu moins de camionnettes.

10. Mazda3

La Mazda3 n’est même pas près de faire partie des 10 meilleurs vendeurs au Canada. Et pourtant, au Québec, elle a réussi à se faufiler parmi le top 10 avec 9211 unités vendues.

9. Honda CR-V

Septième meilleur vendeur au Canada en 2017, le Honda CR-V est aussi très populaire au Québec. On en a écoulé 11 342 unités au Québec l’an passé, une légère baisse de 3,2 % par rapport à l’année précédente.

8. Toyota RAV4

Éternel rival du CR-V, le Toyota RAV4 a légèrement mieux fait l’an dernier avec 11 655 ventes.

7. Nissan Rogue

Toujours dans la catégorie des VUS compacts, le Nissan Rogue a été plus populaire que le CR-V et le RAV4 en 2017 au Québec, récoltant un total de 12 201 ventes. Pas mal, pour un véhicule qui ne fait même pas partie du palmarès des 10 premiers au Canada !

6. GMC Sierra

Dans le monde des camionnettes, le GMC Sierra arrive derrière ses rivaux américains Ram et Ford. Au Québec, on parle tout de même d’une augmentation des ventes de 17,8 % par rapport à 2016, avec un total de 12 917 unités vendues.

5. Ram Pickups

La gamme de camionnettes de Ram a aussi bien fait l’an dernier avec 13 606 unités vendues en territoire québécois. C’est le pain et le beurre des concessionnaires de la marque.

4. Hyundai Elantra

Absente du palmarès canadien, la berline Hyundai Elantra demeure un incontournable au Québec. Malgré une baisse de popularité de 12,6 % par rapport à 2016, l’Elantra occupe le quatrième rang des ventes de la province, toutes catégories confondues.

3. Toyota Corolla

L’increvable Toyota Corolla continue elle aussi de gagner la confiance de milliers d’automobilistes québécois année après année. En 2017, Toyota en a vendu 16 162 unités à travers la province.

2. Honda Civic

Tout comme au Canada, la Honda Civic est la berline la plus populaire au Québec. Honda en a écoulé 19 600 unités chez nous l’année dernière, une hausse de 2,3 % par rapport à 2016.

1. Ford Série F

Éternel champion des ventes, le Ford F-150 domine autant au Québec que dans le reste du Canada. Ford en a vendu 25 386 unités dans la Belle Province en 2017. Il s’agit toutefois d’une part relativement modeste de ses ventes pour l’ensemble du pays, qui se sont élevées à 155 290 unités.