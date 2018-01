Un centre de ski forcé de suspendre ses activités

Un centre de ski de Rimouski en sérieuses difficultés financières suspend ses activités pour ne pas avoir respecté son entente avec Hydro-Québec pour le paiement de sa facture d’électricité.

Malgré d’excellentes conditions de glisse cette fin de semaine, la clientèle de la station Val-Neigette s’est butée à des portes closes puisque sa direction n’arrive pas à honorer son engagement envers la société d’État.

«Nous sommes honnêtes (SIC) et nous vous disons humblement la vérité.... L’électricité a été interrompue (SIC) à la station cette semaine. Nous avions conclu (SIC) une entente de paiement avec Hydro-Québec avant les fêtes et malheureusement nous avons seulement été en mesure de rencontrer la moitié de notre engagement. La période des fêtes a été plus difficile que celle anticipée. Par contre, sachez chers clients que nous travaillerons très fort pour remédier rapidement à la situation», a indiqué le centre sur sa page Facebook.

Deux ans de déboires

Les déboires de Val-Neigette perdurent depuis plus de deux ans. En 2016, deux créanciers de l’entreprise, la Société de Développement des collectivités de la Neigette (SADC) et la Banque fédérale de développement, ont entamé des procédures légales pour défaut de paiement. La dette du centre de ski s’élevait à ce moment à 173 000 $.

Au printemps dernier, le propriétaire de Val-Neigette, Mathieu Dufour, avait tenté sans succès de vendre le télésiège et les canons à neige de la station. M. Dufour n’a d’ailleurs pas rappelé Le Journal pour s’expliquer sur la situation.

De nombreux skieurs se sont tournés vers d’autres centres du Bas-Saint-Laurent au début de la saison puisque le chalet n’était pas accessible et son téléphone avait été débranché, en pleine prévente d’abonnements de saison. Le club alpin de Val-Neigette, regroupant de nombreux jeunes skieurs de la relève, a dû suspendre ses activités.