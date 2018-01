Un régime particulier de protection de la jeunesse pour les Atikamewk

Le Conseil de la Nation atikamekw s'est entendu avec le gouvernement du Québec pour pouvoir se doter de son propre programme de protection de la jeunesse, qui remplacera la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sur le territoire de la nation.

Ainsi, la DPJ ne pourra plus enlever des enfants à des familles atikamekw pour les envoyer dans des foyers ou en famille d'accueil hors réserve.

«Trop souvent, des enfants autochtones ont été enlevés de leur famille et de leur communauté. On les a amenés dans un milieu dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Ce n'est pas que notre langue et notre culture qu'on met en jeu. C'est l'identité même de l'enfant», a expliqué Constant Awashish, le grand chef de la nation atikamekw, en se réjouissant de l'entente.

C'est la première fois que Québec permet à une nation autochtone de se doter de son propre programme de protection de la jeunesse. Ce projet-pilote aura une durée de six mois.

La ministre déléguée à la Protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, a souligné lors de l'annonce que l'entente permettra aux jeunes de s'épanouir, en évitant de les déraciner.

- Avec la collaboration de Jonathan Roberge