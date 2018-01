Une entreprise de Québec accusée de négligence criminelle

CFG Construction voit la plupart de ses requêtes rejetées au procès auquel elle fait face pour la mort de l'un de ses camionneurs décédé en septembre 2012 dans un accident survenu sur le chantier du Parc éolien la Seigneurie de Beaupré.

La dernière semaine du procès de l'entreprise CFG Construction s'est entamée lundi matin au palais de justice de Québec avec des décisions de la juge au dossier sur des requêtes déposées par la défense. L'entreprise de Québec fait face à un chef d'accusation de négligence criminelle causant la mort de l'un de ses camionneurs, Albert Paradis.

La défense souhaitait notamment exclure de la preuve les rapports d'inspections des contrôleurs routiers sur les camions de l'entreprise, alléguant que les policiers n'avaient pas de mandat pour obtenir ces informations.

Une requête rejetée par la juge Hélène Bouillion qui a défendu la légalité du processus des policiers.

Une autre requête de la défense portait sur les témoignages entendus durant le procès de proches ou de collègues de travail de la victime qui avaient reçu les confidences d'Albert Paradis sur le mauvais état mécanique de son camion.

La défense soutenait que ces témoignages étaient inadmissibles en cour puisqu'il s’agissait de ouï-dire. La défense s'est une fois de plus fait dire non par la juge, «il s'agit d'une preuve unique et nécessaire», a mentionné la juge Bouillion.

Le procès se poursuivra demain avec la présentation de la preuve de la défense.