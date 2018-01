Une Heineken sans alcool maintenant disponible au Canada

Les grands brasseurs et les microbrasseries sont de plus en plus nombreux à offrir des produits sans alcool à leur clientèle.

C’est dans cette optique que la brasserie Heineken offre désormais aux Canadiens la Heineken 0.0, une bière sans alcool à 69 calories par bouteille.

«Heineken se consacre à lancer des produits novateurs qui répondent à la demande des consommateurs. La marque juge que la forte croissance observée sur le marché de la bière sans alcool n'est pas prête de s'essouffler, considérant l'engouement général pour un mode de vie sain et équilibré», a indiqué la brasserie, lundi, dans un communiqué.

Le Canada est le premier pays d’Amérique du Nord à obtenir la Heineken 0.0.

La célèbre étiquette de la marque Heineken passe du vert au bleu pour cette bière sans alcool, une lager «brassée selon une recette exclusive qui lui confère un goût parfaitement équilibré».

Avec la Heineken 0.0, la brasserie dit avoir créé un produit pour les amateurs de bière.

«Nous aurions pu simplement désalcooliser notre Heineken originale à 5 % d'alcool, mais nous voulions créer la meilleure bière sans alcool qui soit», peut-on lire dans le communiqué.

Selon Heineken, cette nouvelle bière «se démarque par son goût parfaitement équilibré, ses notes fruitées rafraîchissantes et son doux corps malté».