4 ans de prison pour avoir volé des victimes de l’attentat de Manchester

Un homme sans domicile fixe a été condamné mardi à une peine de plus de quatre ans de prison pour avoir volé de l'argent et un téléphone portable à des victimes de l'attentat de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Chris Parker, 33 ans, avait été présenté comme un héros, affirmant avoir aidé quelques-uns des blessés de l'attaque survenue lors d'un concert d'Ariana Grande le 22 mai 2017, qui a coûté la vie à 22 personnes. Plus de 50 000 livres (plus de 87 000 $ CAN) avaient été récoltés pour lui.

Mais les images de vidéosurveillance l'ont montré en train de dérober des possessions de personnes blessées ou tuées.

L'homme a reconnu avoir volé un portefeuille et un téléphone portable à deux victimes.

Le tribunal de Manchester l'a condamné à une peine de quatre ans et trois mois de prison.

«Vous n'étiez pas le héros que vous prétendiez être, vous n'étiez qu'un vulgaire voleur», lui a lancé le juge, estimant «difficile de trouver un ensemble de circonstances plus répréhensibles».

«Peu importe dans quelle situation personnelle vous vous trouvez, voler les affaires de personnes blessées et terrifiées est déplorable», a commenté, après la décision de justice, un responsable de la police de Manchester.

Selon l'accusation, Chris Parker avait fourni une «aide limitée», mais avait aussi saisi l'occasion pour commettre des vols juste après l'attaque.

Les images le montraient notamment se penchant sur une blessée pour lui prendre son sac à main alors que sa petite-fille de 14 ans agonisait à ses côtés. Il avait ensuite utilisé sa carte bancaire dans un fast-food.