46 millions $ pour financer les partis fédéraux avec de l’argent public

Le retour d’un financement des partis politiques à coup de 1,75 $ par vote coûterait jusqu’à 46 millions $ par année aux contribuables, selon une nouvelle étude publiée mardi.

Devrait-on retourner à un système de financement des partis politiques qui réduit les limites de contribution des particuliers et entreprises et les remplacer par des fonds publics?

C’est ce que propose le député du Bloc québécois Michel Boudrias via un projet de loi d’initiative parlementaire qui est rendu au stade de deuxième lecture. Le député veut retourner au système mis en place par le gouvernement Chrétien en 2004 et éliminé par Stephen Harper en 2015.

Selon lui, le but est de «rétablir la confiance des Canadiens et Québécois dans notre système électoral» en réduisant de façon significative la limite de dons électoraux. Il propose de passer de 5000 $ par année à 2 600 $, et que le gouvernement fédéral compense les fonds perdus par un financement annuel récurrent de 1,75 $ par vote reçu.

Ce changement profitera nettement aux partis, dont la vaste majorité des contributions sont déjà en deçà de 2 600 $, analyse le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans son étude.

«Le rétablissement des allocations [...] permet d’accroître le financement des partis politiques enregistrés [...] Dans l’ensemble, les contributions politiques des partis enregistrés connaîtraient une augmentation nette d’environ 43,1 millions de dollars en 2018, somme qui passerait à 43,9 millions de dollars en 2021», peut-on lire.

Le Bloc serait d’ailleurs l’un des premiers partis à en profiter. Selon un calcul du «Journal de Montréal», le parti aurait encaissé 1,4 million $ par année depuis l’élection en 2015. Or, en 2016, la formation politique n’a reçu que 656 000 $, selon ses états financiers.

«C’est sûr que ça aiderait les petits partis politiques, mais les grands partis en sortiraient gagnants aussi, a répondu M. Boudrias. Ça permet de garantir un minimum de revenu pour les petits partis. Il n’y a aucun parlementaire qui aime passer son temps à courir après les dons».

Libéraux pas intéressés

De son côté, le gouvernement libéral a rejeté la proposition de M. Boudrias.

«Le rapport du PBO dit que [le changement] serait un investissement significatif, alors, pour l’instant, je crois que nous sommes assez confortables avec le système de financement des partis actuel. Ce n’est pas quelque chose que nous allons poursuivre», a indiqué mardi la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould.