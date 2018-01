Bombardier essuie des critiques en France

La Ville de Caen-la-Mer, en France, a décidé il y a quelques semaines de se débarrasser de façon définitive d’un tramway sur pneus conçu par un consortium dans lequel fait partie la compagnie Bombardier.

En effet, depuis le 1er janvier, les tramways ne circulent plus à Caen, en Normandie. Une rupture de contrat qui coûtera d’ailleurs 17 millions d’euros aux contribuables, soit environ 26 M$ canadiens.

Joint au téléphone par TVA Nouvelles, mardi, le maire de Caen-la-Mer, Joël Bruneau, a indiqué que ce n’était pas de gaité de cœur que les autorités avaient été contraintes de prendre cette décision.

«L'expérience a démontré qu'elle n'était pas concluante et qu'on n'a eu une usure prématurée, notamment du système de galets des rails et des rails [...] On a pris la décision de le changer alors qu'il était censé rouler 30 ans», a-t-il dit.

M. Bruneau ne cache pas sa déception face à ce projet de tramway qui était en service depuis 15 ans, dont la durée de vie était estimée à 30 ans. Le maire Bruneau a indiqué que l’usure prématurée et divers problèmes mécaniques décelés au fil des années ont incité les autorités à changer le système.

Un porte-parole de Bombardier assure que l'entreprise est satisfaite des 15 années du tramway et dresse un bilan positif du service offert à cette ville de la Normandie.

«Au cours des dernières années, la fiabilité du tramway de Bombardier avait atteint une performance de 99,5% par mois pour un million et demi de km parcourus par année. Les incidents mécaniques étaient passés sous la barre des 500 pour chaque million de km parcourus», a expliqué Jacques Tétrault.

Les rames actuelles seront notamment déconstruites et recyclées. En septembre 2019, un tramway fer tout neuf circulera à Caen et c’est la compagnie Alstom qui construira les rames.