Coupable d'avoir menacé de mort Régis Labeaume

Un troll qui a envoyé des courriels à répétition à une chroniqueuse municipale a appris à ses dépens que ce qu’il croyait être «de l’ironie et du sarcasme» était en fait «une menace de causer la mort par personne interposée à Régis Labeaume».

Le 22 octobre 2017, en plein cœur de la campagne électorale municipale, Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal, a reçu deux courriels écrits par Sacha Crépeault, un individu de 43 ans qui sillonne les actualités sur le web pour y déverser ses opinions arrêtées, entre autres, sur la tuerie survenue à la Mosquée il y a un an.

Des écrits qui ont été qualifiés par les avocates de «vulgaires et déplacés». C’est toutefois un courriel envoyé cinq jours plus tard qui a fait craindre le pire à celle qui cumule vingt-trois années de journalisme.

«J’ai eu un coup au cœur en voyant à nouveau l’adresse courriel de l’accusé, mais c’est surtout lorsque j’ai vu, joint au courriel, une photo de M. Labeaume où il était écrit «Die by my hand» que je me suis demandée s’il y avait un réel danger pour moi ou pour le maire», a-t-elle dit dans le cadre du procès.

Pour expliquer le choix de cette photo, Crépeault a dit à la juge Chantale Pelletier avoir inscrit le nom du maire dans Google image et en avoir choisi une «au hasard», ce que la présidente du Tribunal n’a pas cru.

«Le mot Die est plus gros que le visage de M. Labeaume et je ne vous crois pas lorsque vous dites ne pas l’avoir vu. Vos courriels envoyés le 22 ont mis la table et comme Mme Gagnon continuait d’écrire, vous avez voulu vous assurer que vos menaces seraient prises au sérieux et vous y avez adjoint la photo», a conclu la juge avant de déclarer Crépeault coupable d’avoir transmis une menace de causer la mort.

De façon conjointe, la poursuivante, Me Lucie Tritz et l’avocate de la défense, Me Marie-Pierre Trottier, ont suggéré à la juge de surseoir au prononcé de la peine pour une période de deux ans et d’astreindre l’accusé à une période de probation où il lui sera interdit de contacter Karine Gagnon et Régis Labeaume ou encore de faire référence à eux sur les réseaux sociaux.

De plus, il devra effectuer 40 heures de travaux communautaires.