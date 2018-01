Disparition d'un septuagénaire à Longueuil

La police de Longueuil est à la recherche d'un septuagénaire qui a disparu en début d'après-midi, mardi, et qui pourrait se retrouver à passer la nuit à l'extérieur.

Gilles Vermette, un homme de 74 ans, a été vu pour la dernière fois à 13 h 30 à sa résidence familiale de la rue Diane. «Sa santé et sa sécurité pourraient être compromises s'il n'est pas retrouvé rapidement étant donné sa condition médicale et les conditions météorologiques», a indiqué le Service de police de l'agglomération de Longueuil, alors que la température doit chuter autour de -18 °C au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Le disparu pourrait se trouver dans le secteur de la rue Bellerose ou dans une succursale des chaînes Tim Hortons ou McDonald, a averti la police. L'homme se déplacerait à pied.

M. Vermette mesure environ 1,6 m (5' 3'') et est corpulent. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir à capuchon avec de la fourrure, une tuque noire et rouge avec un pompon, un pantalon foncé et un sac bleu.

Quiconque l'aperçoit est invité à contacter la police via le 911.