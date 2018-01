Le discours qu'a tenu le premier ministre Justin Trudeau lors de la cérémonie en hommage aux victimes de la mosquée de Québec a fait réagir à Ottawa. Ses propos sur La Meute de «nonos» et sur l'islamophobie ont également divisé les analystes de l'émission «La Joute».

Luc Lavoie s'est dit tout à fait d'accord avec les mots de M. Trudeau sur le groupe d'extrême droite. «C'est une bande de salopards qui s'inventent toutes sortes de raisons pour justifier qu'ils agissent au nom de la liberté et des égalités et des affaires comme ça, c'est une bande de nonos», a-t-il déclaré.

Pour l'ex-mairesse Caroline St-Hilaire, ce n'était pas du tout le bon moment pour ce genre d'allocution. «Tout le monde s'est élevé et Justin Trudeau hier m'a fait honte, il m'a fait honte», a-t-elle lâché.

Bernard Drainville a apprécié la première partie du discours de Justin Trudeau et la flèche lancée par le premier ministre à La Meute. Il dit que ça lui a rappelé les discours de son père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

«Le bout que je n'ai vraiment pas aimé, parce qu'il a fait de la politique, c'est quand il amené le thème de l'islamophobie dans son discours, a-t-il déploré. Sa responsabilité comme premier ministre, c'était d'être rassembleur, à partir du moment où tu décides d'utiliser ce mot-là dans ton discours tu divises.»

L'ex-député péquiste croit que le terme islamophobie signifie autre chose désormais. «Tu peux pas avoir un débat sur la laïcité parce que t'es islamophobe. Tu critiques l'islam, t'es un islamophobe. Tu critiques l'islamisme, t'es un islamophobe. Le mot islamophobie est utilisé pour faire taire le débat démocratique», a-t-il affirmé.

Pour Luc Lavoie, l'utilisation du mot «islamophobie» était tout à fait justifiée. Il a même profité de l'émission pour remercier le premier ministre pour avoir «appelé les choses telles qu'elles sont et dénoncé une chose qui le répugne».

«Depuis hier, on ne parle pas de ce qui s'est passé hier à Québec, on parle des propos de Justin Trudeau et on continue de mettre de l'huile sur le feu», a toutefois répliqué Caroline St-Hilaire.

Bernard Drainville est allé dans le même sens insistant sur les témoignages de solidarité et d'amour qui se sont succédé depuis l'attentat, mais également des discours des victimes qui ont témoigné lundi soir à Québec.

«Les survivants de la tuerie, ils ont été exemplaires. [...] Ils ont été extraordinairement rassembleurs, c'est ça que Trudeau devait faire c'était pas encore d'arriver avec un pieu et de nous rentrer ça avec un mot qui divise les Québécois», a-t-il martelé.