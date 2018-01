La rivière Bécancour sort de nouveau de son lit

Pour la deuxième fois en moins d'un mois, la rivière Bécancour sort de son lit, une situation exceptionnelle en cette période de l'année.

«En plein milieu de l'hiver, au moment où il fait moins 30 dehors, c'est la première fois que ça arrive», a indiqué le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois.

La Ville a dû fermer temporairement le boulevard du Danube, et ce, seulement trois jours après sa réouverture. «C'est assez imprévisible. [Mardi] matin, on a vu qu'il y avait un pied d'eau, alors on a trouvé plus prudent de la fermer pour une question de sécurité», a ajouté le maire.

Il faut dire que les riverains y ont goûté, il y a deux semaines. Une vingtaine de résidences ont été évacuées. Un embâcle a fait grimper le niveau de la rivière de 10 pieds en quelques heures.

Dans le secteur Belle-Vallée, on se remet tranquillement des inondations de la mi-janvier. Mais chose certaine, la Ville de Bécancour est prête pour le printemps, peu importe le scénario. «On est en train d'élaborer un plan de communication pour que les citoyens soient prêts», a expliqué le maire.

En attendant, le boulevard du Danube restera fermé à la circulation le temps que la situation se rétablisse. Les citoyens du secteur doivent faire le détour.