La «super Lune bleue de sang» attendue mercredi

Le très rare phénomène de la «super Lune bleue de sang», qui regroupe trois facteurs astronomiques, est prévu pour se produire mercredi matin, au Québec.

Cette «super Lune bleue de sang» est la combinaison d’une super Lune, d’une Lune bleue et d’une éclipse solaire.

Le dernier rendez-vous céleste similaire s'était produit le 30 décembre 1982 et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie. Pour l'Amérique du Nord, il faut remonter à 152 ans, au 31 mars 1866 et avant cela au 31 mai 1341, selon les annales.

Pour pouvoir l’observer, le ciel doit être dégagé. Julie Marcoux du Québec Matin s’est entretenu avec l’expert en missions spatiales, amateur d’astronomie, Benoit Laplante sur la question.

Selon lui le prochain phénomène du genre ne reviendra qu’en 2037. Il faut donc en profiter. «La super Lune c’est lorsque la Lune est à son périgée, le point le plus rapproché de la Terre.

La Lune bleue est la deuxième pleine Lune à se produire dans le même mois, et la Lune de sang, c’est lorsque les rayons du soleil passent à travers l’atmosphère terrestre et reflètent sur la Lune et lui donnent une teinte rouge et or», explique le spécialiste de l’espace.

Selon lui ce sont surtout les gens dans l’ouest de l’Amérique, en Asie et en Australie qui pourront profiter du phénomène. Certaines régions du Québec pourraient la voir un peu. «Dans la région de Montréal, on va pouvoir la voir vers 6h48, mais le soleil va commencer à se lever. Ce sont surtout les gens d’Australie et d’Asie qui vont la voir.

Toutefois, une éclipse lunaire totale est prévue le 31 janvier 2019, donc l’an prochain», ajoute M. Laplante.

«On va voir la Lune qui va devenir ombragée un peu sur un côté, on ne verra pas beaucoup de différence, car il y a le soleil qui se lèvera, donc l’effet sera vraiment moins grand.»

Par ailleurs, le bref moment où la Lune pourra être observée risque d’être difficile en raison de la présence d’un bon couvert nuageux. Ce phénomène est particulièrement intéressant pour les adeptes d’astronomie qui ont l’habitude d’observer le ciel avec leur télescope. «Habituellement la Lune c’est le pire ennemi pour nous, car ça éclaire le ciel et on voit moins les étoiles.

Pour les amateurs de photos astronomiques, ça va permettre de prendre des photos de la croissance ou de l’avancement du phénomène». La meilleure période d'observation y sera entre 5h00 et 6h00 du matin, la phase d'éclipse complète se terminant à 06h05, selon la Nasa qui retransmettra l'évènement sur son site (https://www.nasa.gov).