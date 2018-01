Le FRAPRU plaide pour plus de financement

Le Front populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) somme le ministre Carlos Leitao de mieux financer l’accès au logement, qu’il juge toujours inadapté aux besoins de la population.

«Les besoins de logements décents et véritablement abordables pour les gens à modeste et à faible revenus sont criants et devraient faire clairement partie des priorités gouvernementales», a indiqué mardi par communiqué Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Le regroupement déplore notamment que plusieurs «paramètres» du programme AccèsLogis, dont les coûts de construction, n’aient pas été indexés depuis 2009.

«Le fait que seulement 1742 logements sociaux soient sortis de terre l’an dernier illustre bien les importantes lacunes du programme», note Véronique Laflamme.

Le FRAPRU reproche également au ministre des Finances de prioriser les baisses d’impôts plutôt que les services à la population.

«Le FRAPRU s’explique mal qu’après avoir engrangé des surplus record de 4,4 milliards $ au cours de la dernière année et avoir annoncé de nouvelles baisses d’impôt, les libéraux n’aient rien prévu de plus substantiel pour les personnes mal-logées», peut-on lire, dans le communiqué.

L’organisme réclame l’ajout de 50 000 logements sociaux au Québec au cours des cinq prochaines années, ce que «les importants surplus budgétaires et les sommes annoncées par le fédéral rendent tout à fait possible».