Le lait de soya, meilleure alternative au lait de vache selon des chercheurs de McGill

Pour remplacer le lait de vache, le lait de soya est mieux que ceux de riz, de noix de coco ou d'amandes ont conclu des chercheurs de l'Université McGill qui ont analysé les propriétés nutritionnelles de différents laits végétaux.

Selon les auteurs de l'étude publiée sur le site de l'université, le lait de vache demeure le plus nutritionnel des différents choix. C'est toutefois le lait de soya qui offre les valeurs nutritionnelles les plus proches du lait traditionnel.

Pour une portion de 240 ml, les laits de soya et de vache offrent une portion presque équivalente de protéines. Le lait de soya est aussi plus riche en calcium, mais contient moins de lipides, de glucides et de calories que le lait de vache.

Les laits de riz, de coco et d'amandes s'avèrent bien moins équilibrés sur le plan nutritionnel. Les laits de coco et d'amandes contiennent très peu de protéines – 0 gr et 1 gr respectivement – et contiennent seulement 1 gr de glucide, ce qui leur confère un faible nombre de calories par portion. Le lait d'amande est aussi moins riche en gras (2,5 gr contre 4,5 gr) et représente une meilleure source de calcium (330 mg contre 220 mg) que le lait de coco.

Le lait de riz, pour sa part, contient beaucoup de sucre, soit 26 gr par portion. En comparaison, le lait de vache et le lait de soya en contiennent respectivement 11,5 gr et 4 gr.

En raison de ce fort taux de sucre, le lait de riz est presque aussi calorique que le lait de vache, même s'il contient beaucoup moins de gras et presque pas de protéines.

Le travail de recherche a été publié dans la revue spécialisée «Journal of Food Science and Technology».