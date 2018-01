Le régime méditerranéen peut aider les fécondations in vitro

Les femmes qui suivent un régime méditerranéen (fruits et légumes frais, huile d'olive, céréales...) pourraient avoir plus de chances de mener à bien une grossesse par fécondation in vitro (FIV), selon une étude publiée mardi.

L'étude, publiée dans la revue Human Reproduction, porte sur 244 femmes qui ont subi une FIV à Athènes, en Grèce. Elle montre que les femmes de moins de 35 ans qui ont adopté ce régime pendant les six mois précédant la FIV étaient plus susceptibles d'avoir un bébé en bonne santé.

Les femmes de ce groupe ont «65 à 68% de chances en plus de mener une grossesse à terme avec succès par rapport à celles qui n'ont pas autant respecté un régime méditerranéen», selon cette étude.

L'étude met en évidence une corrélation entre cette alimentation et l'issue favorable des FIV, mais ne suffit pas à prouver un lien de cause à effet, soulignent les auteurs.

Ses résultats ne peuvent en outre pas s'appliquer aux femmes obèses, catégorie qui n'était pas prise en compte dans l'étude.

«Le message à retenir, c'est qu'on doit encourager les femmes désireuses d'améliorer leur fertilité à suivre un régime sain comme le régime méditerranéen», a commenté l'un des auteurs de l'étude, Nikos Yiannakouris (université Harokopio d'Athènes).

Pour Adam Balen, expert britannique qui n'a pas participé à l'étude, cette dernière «contribue à montrer que l'alimentation et le mode de vie peuvent avoir un effet à la fois sur la fertilité naturelle et sur l'issue des FIV».

Riche en légumes, fruits, céréales et huile d'olive vierge, le régime méditerranéen se caractérise également par une consommation modérée de poissons, produits laitiers, oeufs et vin rouge, et faible de viande.

Présent à divers degrés sur toutes les rives de la mer Méditerranée, il a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco dans sept pays (Grèce, Italie, Espagne, Maroc, Croatie et Chypre, Portugal).

Ses bienfaits pour la santé sont reconnus depuis longtemps. Mais même dans ces pays, il a tendance à perdre du terrain à cause de l'évolution des modes de vie et de la mondialisation.