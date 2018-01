Lulu Hughes relance la machine

Les étoiles semblent (enfin) alignées pour Lulu Hughes. Après ce qu’elle décrit comme étant une «longue traversée du désert», la chanteuse et survivante d’un cancer est convaincue de pouvoir remettre sa carrière en selle à la suite du lancement d’un vidéoclip reçu avec enthousiasme.

Réalisé « pour une bouchée de pain » au moyen d’un iPhone et d’un drone lors d’un voyage en Irlande et en Écosse en octobre dernier, le clip d’On ne s’aime plus a franchi le cap des 35 000 visionnements sur Facebook durant ses 24 premières heures. Signées Martin Daigneault, les images montrent Lulu Hughes dans des paysages à couper le souffle, parfois situés à plusieurs centaines de mètres d’altitude.

Jointe au téléphone, la principale intéressée s’est dite renversée par l’accueil du public. «J’espérais une telle réaction, mais c’est tellement dur de prévoir les coups maintenant. J’ai fait des clips à 25 000 $ qui n’ont jamais joué ! Je suis vraiment, vraiment contente.»

Libérateur

Pour Lulu Hughes, le succès du vidéoclip d’On ne s’aime plus revêt une signification particulière puisqu’il a été concocté au cours d’un périple dont elle rêvait depuis longtemps. En rémission d’un cancer du sein, la chanteuse désirait faire le point au pays d’où vient son père, l’Irlande, huit mois après avoir terminé ses traitements de chimiothérapie.

«Avec tout ce qui s’est passé dans ma vie, je voulais penser à moi, déclare-t-elle. Ce clip vient vraiment donner une voix et une émotion à tout ce que j’ai vécu au cours des dernières années. C’est gris, c’est sombre, mais en même temps, c’est super beau, c’est prometteur et c’est libérateur. Tout y est.»

Sans contrat d’enregistrement, Lulu Hughes espère qu’On ne s’aime plus «provoquera des choses» et incitera une maison de disques à produire son prochain album. À tout le moins, elle souhaite vendre assez de chansons sur iTunes pour financer du temps de studio.

Plein de choses à dire

«J’ai plein de choses à dire, de shows à faire, de chansons à écrire... Je n’ai jamais été autant moi que maintenant.»

Cette attitude, Lulu Hughes dit l’avoir adoptée le 22 juillet 2016 à 8 h 30, quand elle a reçu son diagnostic de cancer dans le bureau du médecin.

«Comme plusieurs artistes qui ont connu un certain succès, quand ta carrière va moins bien, tu as l’impression que c’est fini, indique l’auteure-compositrice de 50 ans. Je croyais que je n’étais plus bonne à rien. J’étais rendue trop vieille. J’étais trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça... J’étais désabusée. J’étais en dépression. Il n’y avait plus rien qui ne valait rien.»

«Mon diagnostic a changé ma vision des choses, ajoute la maman d’une fillette de sept ans. J’ai réalisé que j’avais tout pour être heureuse. Il suffit de travailler fort et d’y croire.»