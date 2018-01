L’usine de pizzas Dr. Oetker de Grand-Sault fermera ses portes

Dr. Oetker a annoncé mardi matin que son usine de pizzas de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, allait fermer ses postes à la fin du mois de mai.

Ce sont 180 personnes qui se retrouveront sans emploi à compter du 1er mai. La compagnie s’engage à investir 4 millions de dollars afin d’aider ses employés à se trouver un nouvel emploi et contribuer au développement économique dans la région. Les travailleurs continueront d’avoir accès aux avantages médicaux et dentaires de groupe jusqu’au 31 décembre 2018. «Nous nous soucions profondément des gens de notre équipe de Grand-Sault et nous nous assoirons individuellement avec eux pour discuter de la suite de leur parcours», a déclaré dans un communiqué la vice-présidente exécutive de Dr. Oetker, Cécile Van Zandijcke.

L’entreprise explique sa décision par le fait qu’il est devenu de plus en plus difficile d’opérer dans le domaine alimentaire dans les dernières années en raison de nouvelles exigences en matière de coûts et d’environnement.