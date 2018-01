Mont-Joli aura un nouvel aréna

La Ville de Mont-Joli va de l'avant avec la construction d'un nouvel aréna plutôt que la rénovation du Stade du Centenaire.

L’amélioration de l’amphithéâtre existant se chiffre à dix millions de dollars. Le nouvel aréna lui pourra être construit aux coûts de 8,5 millions $. Le stade existant a été érigé en 1948 et les dernières rénovations remontent à 1979.

Pour la réalisation du projet de construction, la Commission scolaire des Phares participe en cédant douze mille mètres carrés de terrains situés près de l'École le Mistral pour la somme symbolique de vingt dollars. Il s'agit du point tournant du projet.

De plus, afin de boucler le budget, la Ville bénéficie d’une subvention de 5,4 millions $ des deux paliers de gouvernement. La municipalité investira autour de 2 millions $. Et finalement, la Ville n’exclut pas l’idée de s’associer à un partenaire pour aller chercher les 600 000 $ manquants.

Une nouvelle qui réjouit les équipes sportives

Les responsables du programme hockey à la polyvalente le Mistral de Mont-Joli se réjouissent de cette annonce.

«C’est sûr que pour nous il y a plein d’avantages. Entre autres, en ce qui a trait à la logistique. Nous n’aurons plus à gérer le transport vers l’aréna et les équipements resteront dans des casiers personnalisés, a dit Allan Johnston responsable du programma hockey à l'école Le Mistral. Financièrement, nous allons aussi épargner. Avec la Ligue de hockey préparatoire scolaire on parle beaucoup de sentiment d’appartenance, donc d’avoir un aréna dans la cour de notre école c’est un plus pour notre programme de hockey.»