Mulroney défend l'ALENA devant un comité du Sénat américain

L'ancien premier ministre du Canada et instigateur du premier accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, Brian Mulroney, a livré un vibrant plaidoyer pour le maintien de l'Accord de libre-échange nord-américain devant le comité des Affaires étrangères du Sénat américain, mardi.

«Si ce n'est pas brisé, ne le réparez pas», a lancé M. Mulroney alors qu'il était interrogé par des sénateurs en lien avec la renégociation de l'ALENA.

«Nous avons un très bon accord économique qui profite énormément aux trois pays et, si on veut l'améliorer, c'est parfait, tout le monde est d'accord. Mais si on veut le rendre parfait, [...] je ne crois pas que l'on va y parvenir», a expliqué l'ancien premier ministre, qui a été invité à défendre l'ALENA en compagnie de Jaime Serra Puche, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie mexicain lors de la négociation de l'ALENA et de Earl Anthony Wayne, ancien ambassadeur américain au Mexique.

Modernisation

M. Mulroney a soutenu que l'ALENA peut, et doit, être mis à jour. «Quand j'ai négocié le premier accord de libre-échange avec le président Reagan, [...] il n'y avait pas de cellulaire et d'internet. Les choses ont énormément évolué. L'ALENA peut être considérablement modernisé et amélioré et doit être mis à jour, mais ses principes fondamentaux sont forts», a souligné l'ancien premier ministre.

Le Canada est le principal partenaire économique de 35 États en matière d'investissement étranger, a rappelé M. Mulroney en soulignant que, s'il était le gouverneur d'un État faisant des affaires avec le Canada, il défendrait certainement l'ALENA.

«L'ALENA a généré une nouvelle prospérité et nous a permis de mieux la partager en Amérique du Nord», a-t-il rappelé, en affirmant que le traité commercial a permis de créer des milliers d'emplois dans les trois pays.

La fin de l'ALENA serait «regrettable» et «malheureuse», a ajouté M. Mulroney, en affirmant qu'une crise économique nuirait à la collaboration canado-américaine dans différents dossiers, incluant la sécurité (NORAD, lutte contre l'État islamique, partage de renseignement).

Le politicien s'est aussi exprimé en faveur de l'immigration pour soutenir l'économie, tant au Canada qu'aux États-Unis, un sujet sensible aux États-Unis.

La sixième ronde de renégociation de l'ALENA s'est terminée avec quelques progrès, lundi, à Montréal. Les négociateurs se retrouveront à Mexico en février.