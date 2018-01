Programme de départs volontaires chez Shaw Communications

Le câblodistributeur Shaw Communications a annoncé mardi un plan de départs volontaires pour quelque 6500 employés de Shaw et de sa filiale Freedom Mobile.

La compagnie basée à Calgary s’est donnée comme objectif de se transformer totalement et la première étape de ce plan de restructuration est un programme de départ volontaire offert à 6500 personnes. De ce nombre, l’entreprise s’attend à ce qu’environ 10 % acceptent l’offre.

Les employés concernés ont jusqu’au 14 février pour prendre leur décision.

«Nous savons que le succès que nous avons atteint a été bâti grâce aux formidables personnes qui ont fait de Shaw ce qu'elle est aujourd'hui, a déclaré dans un communiqué Jay Mehr, président de Shaw Communications. C'est pourquoi nous sommes totalement transparents [...] quant à ce qui nous attend et nous offrons aux employés les mesures les plus généreuses et les plus inédites.»

Cette initiative pluriannuelle vise à faire de Shaw une entreprise capable de fonctionner plus efficacement et plus rapidement ainsi que de relier les Canadiens au monde qui les entoure mieux que jamais. Il est notamment question «d’applications en ligne et intelligentes hautement performantes et des services plus autonomes».

L’objectif du plan annoncé mardi est de réduire les coûts d'exploitation afin de réagir aux déclins du nombre d'abonnés du câble. Shaw ainsi veut mieux répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs.

«Nous constatons que nous devons apporter des changements significatifs pour servir les clients comme ils devraient l'être en 2018 et au-delà», a ajouté M. Mehr.

«Notre succès futur exigera que nous devenions une main-d'œuvre plus légère, plus intégrée et plus agile, ce qui entraînera de nombreux changements internes alors que nous allons devenir une organisation numérique par défaut», a-t-il précisé.

Rappelons qu’en 2015, le câblodistributeur Shaw Communications a acquis la compagnie de télécommunications sans fil WIND Mobile pour 1,6 milliard $, devenue maintenant Freedom Mobile.