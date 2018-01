Recours collectif contre Kia et ses moteurs qui claquent

Le 26 janvier dernier, une demande pour autorisation d’exercer une action collective contre Kia Canada Inc. a été déposée par l’Association pour la protection automobile (APA) et Denis Gaudreau. C’est ce qu’on a appris via Trudel Johnston & Lespérance.

Denis Gaudreau, membre de l’APA, possède une Kia Forte EX 2010. En raison des problèmes intenses de claquement du moteur, il a dû renoncer à l’idée de continuer d’utiliser sa voiture.

Cet automobiliste fait partie des propriétaires de Kia Forte 2010 à 2015 à avoir constaté une anomalie avec le moteur de sa voiture.

En somme, un problème de conception est à l’origine d’éraflures sur les cylindres du moteur. Le claquement du moteur est le symptôme principal.

Pour M. Gaudreau, la réparation afin d’éviter le bris total du moteur de sa Forte coûterait entre 3000 et 4000$. Du côté de Kia, on refuse d’assumer ses responsabilités.

Si vous êtes propriétaire d’une Kia Forte qui répond à ces critères et que votre voiture est victime de ce problème, n’hésitez pas à visiter le site de Trudel Johnston & Lespérance afin de vous inscrire à ce recours collectif.

Dans son communiqué, l’APA encourage les propriétaires à conserver leurs preuves d’entretien et à prendre rendez-vous chez leur concessionnaire en cas de bruit anormal afin de constater le problème.