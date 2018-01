Trump fustige «les frontières ouvertes»

Donald Trump a réitéré mardi sa volonté de durcir la politique d'immigration, affirmant que les frontières trop poreuses des États-Unis avaient coûté de «nombreuses vies» lors de son premier discours sur l'état de l'Union.

À LIRE ÉGALEMENT

- Trump propose un plan d'investissement de 1500 milliards de dollars

«Pendant des décennies, les frontières ouvertes ont permis à la drogue et aux gangs de déferler sur nos communautés les plus vulnérables. Elles ont permis à des millions de travailleurs mal payés d'entrer en concurrence pour les emplois et les salaires avec les Américains les plus pauvres. Encore plus tragiquement, elles ont coûté la perte de nombreuses vies innocentes», a déclaré le président américain.

Plus de détails à venir.