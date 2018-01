Un camion fait fausse-route et endommage un site patrimonial millénaire

Un camion semi-remorque a fait fausse route et endommagé les célèbres lignes de Nazca, tracées au Pérou il y a plus de 2 000 ans et représentant animaux et plantes, visibles uniquement du ciel, ont annoncé les autorités.

Le véhicule est entré le 27 janvier sur ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité en dépit des panneaux de signalisation en interdisant l'accès, «endommageant la superficie de la plaine, dont trois géoglyphes», a indiqué le ministère de la Culture.

Les vigiles du site «ont arrêté le contrevenant et on porté plainte auprès de la police péruvienne», a ajouté le ministère. Le chauffeur sera présenté à la justice.

«Le camion a laissé de profondes traces sur 100 mètres environ», selon le communiqué.

Les lignes de Nazca, découvertes il y a un peu plus d'un demi-siècle dans le sud du Pérou, sont des figures géométriques représentant 70 animaux et plantes, visibles uniquement du ciel ce qui a alimenté au fil des années l'une des plus grandes énigmes de la planète.

Selon les archéologues ces lignes qui s'étendent sur une zone de 750 km2 avaient une fonction cérémonielle pour les Nazcas dont la civilisation s'étendait du désert, aux Andes et à la forêt vierge.

Protégées de l'érosion par l'absence de pluie et le vent, ces lignes représentent notamment un singe de 135 mètres d'envergure, la queue en spirale, une araignée (46 mètres de long), un colibri (66 mètres d'une aile à l'autre) ainsi qu'un oiseau géant, long de 300 mètres et large de 54.