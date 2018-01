Un pressant besoin de main-d'oeuvre dans l'aéronautique

La rareté de la main-d'oeuvre commence à devenir un problème criant à Trois-Rivières dans l'entretien aéronautique. AAR, anciennement Premier Aviation, doit prendre les moyens afin d'attirer l'attention sur soixante postes qu'il faut impérativement pourvoir.

En conférence de presse, l'entreprise a indiqué que dans l'état actuel des choses il lui fallait chaque jour refuser des contrats et dire non à de grands transporteurs qui souhaitent faire entretenir leurs aéronefs à Trois-Rivières.

AAR a récemment obtenu un méga contrat de 500 millions de dollars sur dix ans pour l'entretien de la flotte d'Airbus d'Air Canada.

«À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les perspectives d'emplois étaient moins bonnes. Maintenant on est loin du 11 septembre et l'industrie se développe à la vitesse grand V», observe Stéphane Rochette, vice-président aux opérations d'AAR.

L'entreprise recherche notamment des machinistes, des peintres préparateurs, des techniciens en avionique, des commis et des journaliers. Pour plusieurs postes une formation maison est dispensée. AAR emploie déjà 330 personnes à Trois-Rivières.

L'École nationale d'aéronautique de Saint-Hubert dirige le plus de diplômés possible vers Trois-Rivières. «On a actuellement chez nous 400 places disponibles dans les techniques sans parler de la formation continue», a indiqué Jean Potvin.

En mettant le pied un jour dans le secteur de l'aéronautique, Trois-Rivières ne croyait jamais connaître pareille abondance.

«C'est la vie. On ne contrôle pas tout dans la vie, mais c'est certain qu'on voit les enjeux et qu'on essaie de les adresser un à la suite de l'autre», a mentionné Jean Côté d'Innovation et développement économique Trois-Rivières.