Une horrible fracture après avoir chuté sur un trottoir glacé

Une résidente de l’arrondissement Rivière-des-Prairies à Montréal, qui s’est gravement blessée après avoir chuté sur le trottoir glacé en sortant de chez elle, jeudi dernier, compte poursuivre la Ville de Montréal.

Nadya Mirarchi se rendait à un rendez-vous médical, vers 8h30 le matin. Elle est tombée sur la glace. Elle s’est relevée, mais a constaté que quelque chose n’allait pas. Elle a crié, et un voisin lui a porté secours.

La vidéo de sa chute a été filmée grâce à la caméra de surveillance d’un voisin.

Nadya Mirarchi a déjà opéré une première fois, mais rien n’est réglé pour sa cheville, sévèrement fracturée. En raison de l’inflammation et de la formation de cloques, la cheville de la femme doit être stabilisée avant de pouvoir réellement être réparée.

gracieuseté | Nadya Mirarchi

gracieuseté | Nadya Mirarchi

gracieuseté | Nadya Mirarchi

gracieuseté | Nadya Mirarchi

gracieuseté | Nadya Mirarchi

capture d'écran TVA Nouvelles













Trois jours après être tombée, le trottoir et la chaussée étaient toujours aussi glacés.

«Je suis arrivée jeudi à l’hôpital, vendredi je suis retournée à la maison, dimanche on a rappelé l’ambulance une autre fois parce que j’ai commencé à saigner. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont mis leur sel sur le trottoir et sur la rue, parce qu’ils ne pouvaient pas m’amener», a raconté la dame en entrevue avec Mario Dumont.

Un hiver infernal

Le couple souligne que les déplacements restent très difficiles dans leur quartier.

«L’année passée, ce n’était pas si pire, mais cette année, il neige, ils viennent après une semaine. Il y a de la glace partout. Des fois on appelle, puis ils ne viennent pas pantoute», raconte M. La Fratta.

«On augmente nos taxes, et on n’a pas de service. La Ville ne passe même pas quand il neige, les trottoirs, les rues ne sont pas déneigés». «On doit marcher dans la rue avec les enfants pour les amener à l’école, on essaie de faire de notre mieux», a expliqué de son côté le conjoint de la victime, Giuliano La Fratta.

Le couple a commencé à entamer des démarches judiciaires pour poursuivre la métropole en matière civile.

«La plainte officielle de blessures corporelles a déjà été faite, on attend maintenant l’appel de l’avocat», précise Nadya Mirarchi.