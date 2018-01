Une poursuite de 1,1 milliard $ contre Ottawa

Un recours collectif lancé par d’ex-patients maltraités dans des hôpitaux réservés aux autochtones réclame pas moins de 1,1 milliard $ au gouvernement fédéral.

«Le gouvernement canadien a été négligent de manière systémique, a expliqué Jonathan Ptak, avocat de la firme torontoise Koskie Minsky qui a rédigé le recours daté du 25 janvier. Il a opéré 29 hôpitaux ségrégés, et a échoué à prévenir les abus sexuels et les dommages alors qu’il était en mesure de connaître ce qui se passait.»

L’avocat souligne que le montant demandé (1,1 milliard $) pourrait encore grossir si un plus grand nombre de victimes que prévu se manifeste. La plus importante entente financière de l’histoire canadienne pour ce genre d’affaires, conclue avec les victimes des écoles résidentielles autochtones, est chiffrée à 1,9 milliard $.

Les premiers «hôpitaux indiens» ont été créés par le gouvernement dans le but de développer un nouveau vaccin contre la tuberculose. Au total, 29 de ces hôpitaux ont été réservés aux autochtones entre 1945 et 1981, principalement dans l’Ouest canadien. Aucun n’était situé au Québec.

Selon la poursuite, ces établissements étaient surpeuplés et ses patients subissaient des abus physiques et sexuels. Des «dizaines de milliers» de patients auraient été battus avec des bâtons, isolés pour de longues périodes, privés de nourriture et d’eau, attachés à leur lit, voire même forcés de manger leur propre vomi.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a indiqué mardi vouloir «que justice soit faite».

«Notre gouvernement est déterminé à corriger les erreurs du passé de ce chapitre sombre de l’histoire», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle espère que cette affaire se règle à l’extérieur du tribunal.