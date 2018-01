«Vigilance» à Paris sur les remontées d'eau des nappes phréatiques

La «décrue est en cours» à Paris mais la capitale française reste attentive aux remontées venues des nappes phréatiques gorgées d'eau, a indiqué mardi la maire de Paris Anne Hidalgo.

Mme Hidalgo a précisé devant la presse que le «point de vigilance de la Ville se porte sur les remontées d'eau» des sous-sols, qui touchent un périmètre plus large que la crue elle-même.

«Ca va durer (...). On ne reviendra pas à une situation normale avant la fin de la semaine, voire plus», a indiqué Mme Hidalgo.

Il n'y a pour l'instant pas d'estimation des dégâts mais la Ville va prochainement réunir les entreprises liées à la Seine (bateaux-mouches, péniches-restaurants, etc.) et les parties concernées, pour travailler sur les indemnisations et les mesures d'accompagnement.

La Seine a atteint son pic de crue à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, loin de son record historique de 1910 (8,62m). Le fleuve qui traverse la capitale française en longeant musées et monuments a culminé à 5,85 m, soit plus de quatre mètres au-dessus de la normale sur l'échelle de mesure, selon l'organisme de surveillance Vigicrues.

Les crues qui ont touché diverses régions françaises sont dues à des précipitations importantes sur des sols gorgés d'eau. Le bimestre décembre-janvier est l'un des trois plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo-France.