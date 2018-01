Xavier Dolan travaille sur un nouveau film

Alors qu’il s’apprête à lancer son premier film anglophone, The Death and Life of John F. Donovan, Xavier Dolan vient de terminer l’écriture de son huitième long métrage, Matt & Max, qu’il compte tourner en français au Québec l’automne prochain.

C’est ce qu’a révélé mardi le cinéaste québécois dans une entrevue qu’il a accordée au magazine américain The Hollywood Reporter. Dolan a indiqué que ce film mettra en scène des amis à la fin de la vingtaine et abordera le thème de l’homosexualité.

Xavier Dolan y jouera le rôle de Max, un des personnages principaux, et souhaite que son actrice fétiche Anne Dorval incarne le rôle de sa mère, comme dans son premier film J’ai tué ma mère. Le cinéaste de 28 ans décrit par ailleurs Matt & Max comme une combinaison entre Tom à la ferme pour son approche esthétique et Mommy en terme d’esprit et d’énergie.

En attendant, Dolan lancera plus tard cette année son film anglophone The Death and Life of John F. Donovan qui mettra en vedette Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon, Kathy Bates et Natalie Portman.