63% des Québécois voient les baisses d’impôt d’un bon œil

63% des Québécois sont en faveur des baisses d'impôt annoncées par le gouvernement Couillard en novembre, selon un sondage Léger commandé par l'Institut économique de Montréal.

Le coup de sonde a été réalisé entre les 8 et 10 janvier 2018, auprès 1 012 résidents québécois, âgés de 18 ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

Selon ce sondage, ce ne sont que 26% des Québécois qui ont une opinion négative au sujet de l'annonce du ministre des Finances, Carlos Leitão. 59% des répondants pensent qu'elles auront un impact positif sur l'économie.

«La réduction du fardeau fiscal est bonne pour l'économie», a expliqué le ministre en marge du caucus des députés libéraux, à Québec. «On va contribuer à accélérer la consommation et les investissements. C'est un cercle vertueux.»

Le quart des répondants croient payer «juste assez d'impôt» et 71% d'entre eux ne croient pas que les sommes additionnelles injectées depuis 10 ans par le gouvernement du Québec en santé et en éducation donnent des résultats.