Agressions sexuelles à l'Université Laval: Thierno-Oury Barry s'engage à plaider coupable

Le présumé agresseur de l’Université Laval Thierno-Oury Barry a renoncé à son enquête préliminaire et s’est engagé à plaider coupable aux accusations portées contre lui le 5 mars prochain.

En octobre 2016, le jeune ivoirien, alors étudiant en économie à l’Université Laval, s’était fait arrêter par les policiers du Service de police de la Ville de Québec.

On lui reprochait alors de s’être introduit à quatre reprises, dans la nuit du 15 octobre, dans une chambre du pavillon Parent, et d’y avoir commis une agression sexuelle à l’égard de présumées victimes alors âgées de 18 à 20 ans.

Deux accusations stipulaient que le jeune homme avait «tenté de commettre une introduction par effraction» alors que les six dernières parlaient «d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel».

À la suite de son enquête sur cautionnement, frappée d’une ordonnance de non-publication, l’homme de 20 ans avait pu reprendre sa liberté.

Un an plus tard, en octobre 2017, Thierno-Oury Barry était de nouveau arrêté et accusé de non-respect de ses conditions.

On lui reprochait alors d’avoir omis de respecter son assignation à résidence ainsi que d’avoir consommé des boissons alcooliques alors qu’il lui était interdit de le faire.

Détenu depuis ce temps, ce sera finalement en mars que le jeune homme devrait mettre un point final à cette histoire en reconnaissant les gestes posés.

Une fois la sentence purgée, Thierno-Oury Barry pourrait être renvoyé dans son pays puisqu’il ne possédait ici qu’un visa d’étudiant.