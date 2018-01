Couillard prêt à appuyer le projet de train à grande fréquence

Le premier ministre Philippe Couillard a tenté mercredi matin de rassurer les élus provinciaux et municipaux qui l’invitent à laisser tomber son projet de monorail en faveur du train à grande fréquence (TGF) proposé par VIA Rail.

«J’ai déjà dit que j’étais favorable au TGF et que je voulais que le fédéral indique clairement ses intentions d’investissement et que le niveau de technologie également soit moderne du côté québécois», a rappelé Philippe Couillard, à l’entrée du caucus présessionnel des libéraux qui se tient à l’Assemblée nationale.

Le premier ministre réagissait à une lettre ouverte publiée par les maires de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et de Drummondville, Alexandre Cusson, qui lui demandaient d’abandonner l’idée d’un monorail lancée à la clôture du congrès du Parti libéral du Québec l’automne dernier. Le député de la CAQ, Benoit Charette, est également signataire de la missive.

Le projet de train à grande fréquence de VIA Rail relierait les villes de Québec et de Windsor, en Ontario, en passant par Trois-Rivières.Quant au monorail, le premier ministre souligne qu’il pourrait desservir d’autres régions du Québec.

«La technologie du monorail est intéressante, elle est québécoise en plus, alors, on devrait tous être contents d’évaluer une technologie québécoise, dit Philippe Couillard. [...] Il y a probablement d’autres endroits au Québec où on peut faire l’expérience de cette technologie-là.»