Dernière tournée en carrière pour le magicien Alain Choquette

Alors qu’il ne reste que quelques représentations de sa tournée Drôlement magique, au printemps, Alain Choquette annonce déjà la sortie de son prochain spectacle, La mémoire du temps. Cette nouvelle tournée, qui s’amorcera en novembre prochain, sera la dernière en carrière pour le magicien de 55 ans.

«Si le spectacle fonctionne bien en France, je pourrai le jouer cinq ou six ans. Ça va m’amener dans la soixantaine. On passera ensuite à autre chose!, mentionne-t-il. Je vais mettre mes 30 ans d’expérience dans ce show-là. Et si les gens aiment ça, je pense que ça va être une belle façon pour moi de tirer ma révérence.»

Alain Choquette terminera en mai la tournée de Drôlement magique avec plus de 660 spectacles au compteur. Il reconnaît que les nombreux déplacements sur la route, en Europe, l’ont épuisé. « J’ai vu la France de haut en bas, de droite à gauche. Ce sont beaucoup d’heures de train. [...] J’aime ça, me retrouver sur une scène. Mais à un moment donné, physiquement, c’est bien demandant. »

Combat avec le temps

Le fait de vieillir et d’approcher la soixantaine sera le fil conducteur de son prochain spectacle, La mémoire du temps. «Je vais parler du combat du temps et de tout ce qui nous arrive en vieillissant, dit-il. Je vais jouer avec ça, la mémoire, la perte des réflexes, la nostalgie. [...] Je suis dans un combat quotidien avec le temps. Le temps passe vite. J’essaie de me tenir en forme le plus possible. Je suis bien en ce moment et je n’ai pas le goût de vieillir. En même temps, c’est une réalité.»