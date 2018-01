Des citoyens mécontents du déneigement à Saguenay

Le déneigement fait des mécontents à Saguenay, à un point tel que des conseillers municipaux demandent que la planification de ce service soit faite par chaque arrondissement, comme c’était le cas avant la fusion.

Les conseillers municipaux de l’arrondissement de La Baie reçoivent de nombreuses plaintes de citoyens concernant le déneigement des rues et des trottoirs.

L’échevin Martin Harvey a amorcé une démarche pour que la responsabilité de la planification du déneigement revienne à chaque arrondissement.

Ce dernier déposera une demande au département des Travaux publics de la Ville de Saguenay pour qu’il analyse cette possibilité.

Selon lui, le déneigement était plus efficace avant la fusion des villes de La Baie, Chicoutimi et Jonquière pour former la Ville de Saguenay en 2002. Il soutient que chaque arrondissement a ses particularités en matière de déneigement, qui doivent être prises en compte.

Martin Harvey déplore que les citoyens de l’arrondissement de La Baie se sentent délaissés, alors qu’ils paient leurs taxes comme tous les autres habitants de Saguenay.