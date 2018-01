Des revenus en hausse de plus de 5 % pour CGI

La compagnie montréalaise CGI a enregistré une hausse de 5,3 % de ses revenus au premier trimestre de 2018, qui ont atteint 2,8 milliards $.

Les revenus de CGI, en devises constantes, ont affiché une croissance de 4,9 % par rapport à l’an dernier, «la variation des taux de change ayant eu une incidence positive de 10,1 millions $ sur les revenus», a précisé l’entreprise, par communiqué.

CGI a rapporté un bénéfice net de 285,3 millions $ comparativement à 275,7 millions $ au même trimestre de l'exercice 2017. Par action diluée, le bénéfice s'est établi 0,98 $, en hausse de 10,1 %.

«L'exécution de notre stratégie génère des résultats qui sont alignés à notre plan opérationnel de 2018, qui vise à accroître le rendement pour les actionnaires», a dit George D. Schindler, président et chef de la direction.

«Je suis particulièrement satisfait de la performance de notre équipe et de sa capacité à bien répondre aux attentes de nos clients en matière de numérique. Nous prévoyons que les besoins de transformation numérique se maintiendront au cours des années à venir et continueront d'être porteurs aussi bien sur le plan de la croissance interne que des acquisitions», a ajouté M. Schindler.

Au cours de ce trimestre, la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde a ratifié pour 3 milliards $ de nouveaux contrats. Si on regarde dans le rétroviseur, sur un horizon de 12 mois, la valeur totale des contrats se chiffre à 11,3 milliards $, pour un carnet de commandes qui atteignait 21,1 milliards $ à la fin de décembre dernier.

Le conseil d’administration de CGI a par ailleurs autorisé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, a-t-on mentionné mercredi par communiqué. Le rachat à des fins d’annulation vise un maximum de quelque 20,5 millions d’actions à droit de vote subalterne de classe A au cours des 12 prochains mois, soit environ 10 % des actions de CGI détenus par des investisseurs en date du 24 janvier. Le rachat d’actions à droit de vote subalterne de classe A pourra s’amorcer à être effectué dès le 6 février.