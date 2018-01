Fouilles élargies à la recherche de victimes d’un tueur en série

La police, assistée de chiens renifleurs de cadavres, fouillait toujours mercredi des propriétés de Toronto à la recherche d'autres victimes d'un jardinier-paysagiste inculpé de meurtres en série, selon le responsable de l'enquête.

La police a extrait des restes humains d'une propriété, mais des analyses ADN seront nécessaires pour établir s'ils correspondent aux cinq victimes identifiées jusqu'ici.

«Cela va prendre du temps, mais nous sommes bien équipés», a indiqué le responsable de l'enquête, Hank Idsinga.

Bruce McArthur, 66 ans, avait été arrêté mi-janvier et inculpé de la disparition et du meurtre, au printemps dernier, de deux hommes qui fréquentaient le quartier homosexuel de Toronto.

Il a été inculpé de trois autres homicides lundi après la découverte de restes de squelettes démembrés dans le jardin d'une propriété, mise à disposition par un de ses clients, et dont il se servait pour entreposer du matériel de jardinage.

La police, agissant sur la foi de «dizaines d'informations» reçues depuis lundi, a élargi ses recherches à une trentaine de propriétés aux quatre coins de Toronto où le jardinier-paysagiste a travaillé et «où des gens pourraient avoir été enterrés».

Il y a un peu plus de six mois, la police de Toronto a identifié Bruce McArthur comme un des suspects dans la disparition en avril dernier de Selim Esen, 44 ans, et celle en juin d'Andrew Kinsman, 49 ans, avec qui il avait eu une longue relation.

Selon des médias locaux, c'est en voyant un jeune homme pénétrer dans l'appartement du suspect que la police a décidé le 18 janvier de procéder immédiatement à l'arrestation de ce dernier.

Le jeune homme, dont l'identité n'a pas été révélée, était ligoté au lit dans la chambre du suspect, mais n'a pas été blessé. À ce stade, la police n'a pas inculpé McArthur pour séquestration.

Ce dernier avait déjà été reconnu coupable d'agression en 2001 sur des homosexuels et avait depuis une interdiction de fréquenter le quartier gai de Toronto.