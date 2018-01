H2O Innovation obtient des contrats aux États-Unis

Utility Partners, filiale du spécialiste du traitement des eaux H2O Innovation, a annoncé mercredi des contrats d’une valeur de 1,5 million $ CAN aux États-Unis.

Un premier contrat d’un an avec possibilité de renouvellement pour cinq années additionnelles a été signé avec les services publics d’approvisionnement en eau au sud de Houston ainsi qu’à Dallas, dans l’État du Texas.

Utility Partners exploite et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, ainsi que de l’équipement d’approvisionnement en eau de municipalités.

«Établir nos activités d’O&M au Texas nous permettra de développer nos synergies avec l’équipe des Projets d’H2O Innovation, déjà présente dans cet État avec plusieurs systèmes livrés au courant des dernières années», a déclaré dans un communiqué Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H2O Innovation.

L’autre contrat de six mois, renouvelable pour trois années supplémentaires, permettra à Utility Partners de fournir l’opération et la maintenance d’un système de traitement d’eau potable au New Hampshire.

La filiale de H2O Innovation a également renouvelé un contrat d’une autre municipalité au New Hampshire pour deux ans.