La «super Lune bleue de sang» vue de l’hélicoptère

Le rare phénomène astronomique appelé la «super Lune bleue de sang» a pu être observé à Montréal, mercredi matin, quelques minutes avant le lever du Soleil.

Un peu avant 7 heures, l’hélicoptère TVA Nouvelles a pu capter le spectacle, alors que le ciel était exempt de nuages.

Le satellite a pris une couleur rougeoyante.

La Lune a été privée des rayons du soleil, avant de réapparaître teintée de rouge, d'où son nom de «lune de sang». Elle est aussi qualifiée de «bleue», car il s'agit de la deuxième pleine Lune en un mois, un nom qui fait référence à la rareté du phénomène (il ne survient en moyenne que tous les deux ans et demi) mais pas du tout à sa couleur.

Ailleurs dans le monde

En Amérique du Nord, en Alaska ou à Hawaï, l'éclipse a été visible avant le lever du soleil. Au Moyen-Orient, en Asie, en Russie orientale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le spectacle se déroulait au lever de la Lune dans la soirée de ce mercredi. Spectacle qui, contrairement aux éclipses de Soleil, ne nécessite pas de lunettes de protection pour pouvoir être admiré.

L'éclipse est intervenue seulement 27 heures après que la Lune a atteint son point orbital le plus proche de notre planète, appelé le périgée. Elle est donc apparue alors un peu plus grosse que d'habitude, «de 7% environ par rapport à une Lune moyenne, ce qui permettra d'en distinguer plus facilement à l'œil nu les zones sombres et les contrastes», prévoyait l'Observatoire de Paris.

La dernière «super Lune bleue de sang» s'était produite le 30 décembre 1982 et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie.

Pour l'Amérique du Nord, il faut remonter à 152 ans, au 31 mars 1866, selon les annales.