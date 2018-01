Le SPVM recherche un témoin important en lien avec une agression sexuelle

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour identifier un témoin important en lien avec une agression sexuelle survenue le 29 octobre dernier, vers 1 h, au centre-ville de Montréal.

L’homme dont une photo a été divulguée est âgé d’environ 20 ans et plutôt musclé. Il mesure 1,77 mètre (5 pi 10 po) et pèse 80 kg (175 lb). Il a les cheveux noirs, courts coupés en brosse. Il a les yeux possiblement foncés et parle anglais sans accent particulier. Au moment des faits, il portait une chemise blanche et bleue, des jeans attachés sous les fesses et des chaussures bleues.

«Le 29 octobre dernier vers une heure du matin, la victime retourne à son domicile lorsqu’un individu l'interpelle au coin de la rue Sherbrooke et de l'avenue du Parc. Il tente de lui parler, mais la victime lui dit à plusieurs reprises de la laisser tranquille. L'homme continue de la suivre et lorsqu'elle entre dans son immeuble, ce dernier entre derrière elle et l'agresse avant de prendre la fuite», ont indiqué les autorités dans un communiqué publié mardi.

Toute personne ayant de l’information permettant d’identifier et de retracer le témoin peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.