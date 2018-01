Les actifs des fonds négociables atteindront 400 milliards $ au pays

Le marché des fonds négociables en bourse (FNB) au Canada se porte bien et devrait même atteindre 400 milliards $ en actifs sous gestion en 2023, selon les prévisions de la Banque de Montréal.

Dans son rapport «Perspectives des FNB» publié mardi, la BMO indique que le secteur canadien des FNB, encore une fois, a connu une année record, avec un actif sous gestion (ASG) totalisant 145 milliards $ et des apports de 26 milliards $, soit une hausse de 56 % par rapport à 2016.

Mieux encore, le secteur devrait connaître une croissance encore plus rapide au cours des cinq prochaines années et atteindre près de 400 milliards $ d’ici 2023.

«L'efficacité des FNB n'est plus à démontrer chez les investisseurs, tant comme placements à long terme que comme instruments de négociation; les FNB sont de plus en plus acceptés par les investisseurs institutionnels, les conseillers et les investisseurs directs», a indiqué Mark Raes, chef du développement des affaires FNB chez BMO.

«La gamme de FNB à la disposition des investisseurs est plus vaste que jamais, a-t-il ajouté. La croissance de ce secteur a entraîné l'émergence de nouveaux FNB qui transcendent les expositions traditionnelles aux actions et aux titres à revenu fixe, offrant aux investisseurs un accès aux tendances de marché innovatrices et à des stratégies complexes de produits dérivés.»

Le rapport souligne que le marché mondial des FNB a atteint un niveau record de 4600 milliards $ US en actif sous gestion (ASG) en décembre dernier, dont plus de 649 milliards $ US en rentrées de fonds.

Les actions extrêmement populaires de géants comme Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google ont été les principaux moteurs de la croissance des marchés en 2017 et ont propulsé les indices vers de nouveaux sommets, note-t-on dans le rapport.

D’ici 2023, le secteur mondial des FNB devrait doubler à plus de 10 000 milliards $ US, a mentionné Mark Raes.