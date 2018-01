Les libéraux ont-ils récolté trop d'argent auprès des Québécois en taxes et en impôt? Une déclaration du premier ministre Philippe Couillard à ce sujet a fait sourciller les analystes de l'émission «La Joute».

«On trouve qu'on n'a pas besoin de tout l'argent que vous nous avez envoyé pour faire la job comme il faut, fait qu'on vous en redonne», a déclaré Philippe Couillard mardi.

«Je m'excuse, mais on n'a pas besoin de tout l'argent que vous nous avez envoyé, on a trop taxé, on a trop imposé, fait que là on vous en redonne», a déclaré Bernard Drainville.

C'est également ce qu'a compris Caroline St-Hilaire. «Je pense que c'était un peu malhabile et c'est un peu insultant et je pense que le "timing" était particulièrement mauvais quand on voit des sorties d'infirmières, quand on voit nos réseaux qui ont de la misère», d'ajouter l'ex-mairesse de Longueuil.

Pour Luc Lavoie, c'est plutôt un signe que le gouvernement de Philippe Couillard «a livré au-delà de ce qu'il avait promis».

«C'est un beau problème à avoir, j'en conviens. Il n'y a rien comme une période de prospérité économique pour laisser l'imagination aller avec toutes sortes de nouvelles idées», affirme-t-il.