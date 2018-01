Saisie de plus de 14 000 comprimés de méthamphétamine à Laval

Un Lavallois de 36 ans se souviendra longtemps de sa journée du 25 janvier, alors qu’il roulait en direction est sur l’autoroute 40, dans la région de Portneuf. Les policiers qui l’ont intercepté ont découvert plusieurs comprimés de méthamphétamine dans son véhicule.

Le domicile d’Yves Munoz-Beaulieu a par la suite été perquisitionné et les policiers ne se sont pas déplacés pour rien. Ils y ont fait une importante récolte, soit plus 14 000 comprimés de méthamphétamine, près de 250 grammes d’une substance s’apparentant à de la cocaïne et plus de 1000 $ en argent canadien, a précisé la Sûreté du Québec, par communiqué.

C’est l’équipe d’enquête de coordination du crime organisé de la Sûreté du Québec à Québec (EECCO), en collaboration avec le service de police de Laval, qui a passé les menottes à Munoz-Beaulieu.

Ce dernier a défilé devant un juge au palais de justice de Québec pour répondre à plusieurs chefs d’accusation relatifs aux stupéfiants.