Montréal a dû hausser la taxe d'eau pour accroître ses investissements

C’est pour éviter d’emprunter près de 100 M$ dans les trois prochaines années, puisque ses réserves étaient presque à sec, que la Ville de Montréal a décidé de renflouer ses coffres et d’augmenter sa taxe d’eau cette année.

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2020 déposé par l’administration Plante mercredi indique que la réserve du Fond de l’eau, qui sert à payer comptant les investissements dans les infrastructures d’eau, n’était plus qu’à 52 M$ en 2017, alors qu’elle était de 244 M$ en 2013.

«Le Fond de l’eau a servi pendant un certain temps. Dans les dernières années, on a vidé les coffres. On doit aller avec chercher plus d’argent réel», a affirmé le président du comité exécutif Benoit Dorais.

Le fond étant presque à sec, la Ville de Montréal devait augmenter ses réserves financières sinon elle aurait dû augmenter sa dette. Ceci permettra de financer l’augmentation des investissements réalisés dans ses infrastructures de l’eau qui étaient de 337 M$ en 2017 et augmenteront à 537 M$ en 2018.

L’argent qui sera payé par les Montréalais par la taxe d'eau dans les trois prochaines années permettra d’éviter d’emprunter près de 100 M$. En augmentant la taxe de l’eau de 1,1 % cette année, la Ville ira chercher près de 40 M$ de ce montant.

Cette augmentation de la taxe de l’eau dans le récent budget avait fait gonfler les augmentations générales des taxes à une moyenne de 3,3 %.

Le service des finances a réitéré mercredi que la taxe de l’eau n’avait pas été augmentée depuis 4 ans, alors qu’à sa création en 2003 elle était augmentée de 9 % chaque année.

Le PTI en bref

Montant total des investissements sur trois ans : 6,4 milliards

Il s’agit d’une diminution de 3 millions par rapport au dernier PTI.

Montants prévus dans les trois prochaines années :

2018 : 2 G$

2019 : 2,2 G$

2020 : 2,1 G$

34 % des investissements sont consacrés aux infrastructures routières (2,1 G$).

30 % des investissements sont consacrés aux infrastructures souterraines et à l’environnement (1,9 G$)

537,1 M$ sont versés directement aux arrondissements, soit une hausse de 20 % par rapport au dernier PTI. 861 M$ sont investis dans des programmes d’appui aux arrondissements.

1,7 G$ est dédié aux infrastructures de l’eau, dont 537,4 M$ en 2018.

L’ensemble du paiement au comptant d’immobilisation s’élève à 1,4 G$, soit une hausse de 6,7 % par rapport au dernier PTI.

Principaux projets financés par le PTI

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest : 95 M$

Reconstruction du boulevard Pie-IX : 72,5 M$

Construction de cinq centres pour traiter les matières résiduelles : 189,6 M$

Acquisition de terrains pour des logements sociaux et communautaires : 15 M$

Programme de réfection et de maintien des artères : 298,9 M$

Métamorphose de l’Insectarium (25,1 M$) et modernisation du Biodôme (18,2 M$)

Rénovation de l’hôtel de ville : 45,4 M$

Éclairage des rues et projet de remplacement des lampadaires : 90,9 M$

Réseau express vélo: 50 M$