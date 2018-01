Tueur en série: «les autorités ne s’intéressent pas aux disparitions d'adultes issus des minorités»

Bruce McArthur, paysagiste de 66 ans, arrêté chez lui le 18 janvier dernier, soupçonné de cinq meurtres, pourrait en avoir fait beaucoup plus.

Le présumé tueur en série, qui se serait attaqué principalement à des hommes de la communauté gaie, a probablement commencé ses crimes il y a environ 15 ans, selon l’auteur et spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin.

Pour l’expert, qui a étudié et rencontré des dizaines de tueurs en série depuis quarante ans, le cas de McArthur n’est pas unique, et lui fait penser au Canadien Robert Pickton.

Pickton violait tuait et démembrait des prostituées, et enterrait ses victimes sur sa ferme à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Il aurait fait une cinquantaine de victimes, mais a été condamné pour six meurtres.

«Encore une fois, dans le cas de McArthur, on se rend compte que les autorités policières et judiciaires ne prennent pas en compte les disparitions de personnes majeures, encore moins quand elles appartiennent à une minorité», a lancé M. Bourgoin en entrevue au 9 Heures avec Jean-Francois Guérin.

Les victimes de McArthur avaient entre 47 et 58 ans, et appartenaient à la communauté gaie. Toutefois les deux plus récentes victimes de ce tueur en série allégué ne correspondent pas au profil «type» des précédentes.

«On se rend compte quand on examine des tueurs en série qu’ils peuvent s’attaquer à des victimes de sexe et d’âge totalement différents, croit M. Bourgoin. Le vampire de Dusseldorf par exemple, a tué des enfants, femmes, hommes de tous âges. Et en ce moment même en France, on a possiblement un cas de tueur en série qui serait attaqué à une fillette et un jeune homme adulte.»

Bruce McArthur, paysagiste de métier, aurait notamment caché les restes de ses victimes dans les plates-bandes de sa clientèle.

«Vu son âge, on peut penser qu’il a commencé ses crimes il y a un certain temps. Les tueurs en série masculins ne commencent pas leur carrière criminelle après 60 ans. Il a peut-être commencé il y a une quinzaine d’années», estime l’expert.