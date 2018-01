La chaîne TVA Sports devient le diffuseur officiel d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) et présentera plusieurs de ses galas en direct, à commencer par celui prévu le 10 février à Shawinigan, a-t-on annoncé mercredi.

En vertu de l’entente de trois ans, le public pourra voir sur les ondes TVA Sports certains des athlètes les plus en vue d’EOTTM, qui compte dans ses rangs l’ancien champion mondial David Lemieux.

Selon le président d’EOTTM, Camille Estephan, aussi bien les amateurs de boxe que les pugilistes de sa compagnie sortiront gagnants de cette nouvelle association.

«Nous avons choisi TVA Sports parce que la chaîne a fait la preuve d’un engagement solide à soutenir le monde de la boxe et à contribuer au rayonnement des meilleurs talents d’ici et d’ailleurs. Il s’agira d’une vitrine extraordinaire pour la boxe au Québec», a-t-il déclaré dans un communiqué.

De son côté, le vice-président de TVA Sports, Serge Fortin, estime que le mariage avec EOTTM permettra au réseau d’offrir du contenu de qualité, tout en rapprochant le public de ses boxeurs favoris.

«C’est avec fierté que nous avons signé ce partenariat, qui fait de TVA Sports la destination boxe au Québec. TVA Sports continue d’innover en présentant des cartes de boxe relevées en direct. Nous nous engageons à offrir aux téléspectateurs une grande proximité avec les boxeurs lors de ces galas d’envergure», a-t-il souligné.

Le premier gala présenté à TVA Sports selon le nouveau partenariat se déroulera au Centre Gervais Auto de Shawinigan, le 10 février. Le poids lourd trifluvien Simon Kean (12-0-0, 11 K.-O.) affrontera l’Américain Alexis Santos (18-2-0, 15 K.-O.) dans le cadre d’une défense de sa ceinture intercontinentale de l’IBO. Le poids moyen Steven Butler (21-1-1, 18 K.-O) et plusieurs autres Québécois monteront aussi dans l’arène.