Une signataire de la lettre ouverte dit avoir été «manipulée» par la CAQ

La Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières assure qu’elle ne savait pas que la CAQ cosignerait la lettre ouverte demandant au gouvernement Couillard d’appuyer le projet de train à grande fréquence de VIA Rail.

«Je me sens manipulée», lance la directrice générale de l’organisme, Marie-Pier Matteau.

Le nom de la présidente générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières, Amélie St-Pierre, s’est retrouvé aux côtés de celui du député caquiste de Deux-Montagnes, Benoit Charette, dans cette missive visant à interpeller le gouvernement Couillard.

Marie-Pier Matteau rappelle que la Chambre est apolitique et qu’elle aurait refusé de cosigner avec un parti politique s’il en avait été informée. «Il n’a jamais été question qu’on cosigne avec la CAQ, assure-t-elle. [...] Jamais la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières aurait cosigné avec la CAQ. On n’a jamais fait de politique et on n’en fera jamais.»

«Je sens qu’il y a eu manipulation de la CAQ», répète-t-elle. Marie-Pier Matteau estime que la signature du député a été ajoutée au moment d’envoyer la lettre aux médias. «Ça, je ne le prends pas. Elle n’était pas dans la lettre, cette signature-là», dit-elle.

Marie-Pier Matteau qualifie la manœuvre de «petite politique». «Si j’avais pris position en ce sens, je l’aurais assumé», assure-t-elle.

Sans demander d’excuses formelles, la directrice générale estime que la CAQ devrait «à tout le moins indiquer qu’ils n’ont jamais clairement dit qu’ils étaient pour signer cette lettre-là».

La CAQ nie

De son côté, la CAQ nie avoir ajouté sa signature à l’insu de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières.

La formation de François Legault affirme avoir sollicité l’appui de l’organisme via la Fédération des chambres de commerce du Québec. «Quand on leur a envoyé la lettre pour approbation, il y avait déjà le nom de Benoit Charette qui était indiqué dessus», affirme une attachée de presse de la CAQ, Émilie Toussaint.

«La Chambre de commerce de Trois-Rivières nous a même fait une proposition d’amendement dans la lettre, qu’on a retenue», ajoute-t-elle.